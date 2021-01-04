В больнице скончался работник сгоревшего павильона на Левенцовке

Пожар на Левенцовке не обошелся без жертв. Один из работников ларька с шаурмой умер в больнице. Об этом сообщил DonDay.ru со ссылкой на собственный источник.Троих мужчин, которые пострадали при пожаре, госпитализировали в БСМП. У повара выявили ожоги лица, рук, туловища и ног 3-4-й степеней. У него поражено 90% поверхности тела. К сожалению, медики не смогли спасти пострадавшего.Второй работник павильона также доставлен в больницу с ожогами лица, груди, живота и дыхательных путей.При пожаре получил ожоги и 24-летний посетитель ларька. Ушиблась и сотрудница соседнего магазина. Однако медпомощь женщине не потребовалась.Пожар вспыхнул ночью 7 января на улице Жданова, 14. По предварительным данным, причиной возгорания стал взрыв газового баллона в ларьке с шаурмой.