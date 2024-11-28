На охрану ЦГБ имени Н. А. Семашко в Ростове выделили почти 6 миллионов рублей

Фото: ростов.ру

В Ростове на охрану зданий ЦГБ в 2025 году выделили почти 6 миллионов рублей. Об этом свидетельствует документация на сайте госзакупок. Тендер на поиск подрядчика опубликовали 27 ноября.Чтобы принять участие в тендере, потенциальный исполнитель должен предоставить заказчику необходимые документы до 5 декабря. Результаты конкурса будут опубликованы на сайте госзакупок 9 декабря.Заказчиком выступает ГБУ «Центральная городская больница имени Н. А. Семашко». Исполнитель должен будет обеспечивать безопасность нескольких больниц в период с 1 января по 31 декабря 2025 года. Сотрудники подрядчика должны всегда быть в рабочей форме и иметь опрятный вид. Также в их распоряжении должен быть рабочий фонарь, средства индивидуальной защиты органов дыхания и зрения, а также другие необходимые принадлежности.Необходимо обеспечить безопасность во всех отделениях Городской больницы № 1 имени Н. А. Семашко, расположенной по адресу: проспект Ворошиловский, 105:В центре города расположено медицинское учреждение, которое играет важную роль в системе здравоохранения. На карте его можно найти рядом с кольцом, соединяющим три ключевые дороги: проспект М. Нагибина, улицу Текучева и Ворошиловский проспект. Местные жители называют его «кольцом ЦГБ».История Центральной городской больницы имени Н. А. Семашко в Ростове началась в 1922 году. Тогда на месте бараков для инфекционных больных, которые использовались военным эвакогоспиталем, была открыта Донская окружная больница. В 1930 году были построены новые корпуса, которые вмещали 1 200 коек и 15 отделений. С тех пор медицинское учреждение стало называться «2-й Советской больницей имени Н. А. Семашко».После того как Ростов был освобождён от немецко-фашистских захватчиков, началось восстановление городской больницы. К середине 1960-х годов она превратилась в многопрофильное медицинское учреждение, став клинической базой медицинского института и центром подготовки специалистов и проведения научных исследований.С 2013 года некоторые здания больницы были признаны объектами культурного наследия регионального значения.