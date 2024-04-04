На проект капремонта ЦГБ в Ростове выделят 15 миллионов рублей

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В Ростове ищут подрядчика, который подготовит проектно-сметную документацию для реставрации ЦГБ имени Семашко. Информация об этом опубликована на сайте госзакупок 3 апреля.Терапевтическое отделение, нуждающееся в ремонте, находится по адресу: проспект Ворошиловский, 105, литер Т. В здании и на прилегающей территории нужно провести ряд исследовательских работ.Чтобы сделать проект, подрядчику необходимо провести ряд исследований и выяснить, что именно нужно отремонтировать. Документация должна быть готова к 30 июня 2025 года.Заказчиком выступает центральная городская больница № 1. На подготовку документации готовы выделить более 14,9 миллиона рублей. Средства предусмотрены в субсидиях из областного бюджета.Двухэтажное здание с подвалом существует порядка 100 лет. В начале XX века там стояли бараки земского городка. После Октябрьской революции на этом месте открыли Сводный эвакуационный госпиталь № 279. Через пять лет медучреждение расширилось и получили название Донской окружной больницы. Новое здание построили в 1930-е годы по проекту архитектора Льва Ильина из Тамбовской губернии.В 2023 году здание ЦГБ признали объектом культурного наследия регионального значения.