В Ростове городской зоопарк переходит на летний режим работы с 1 апреля

Фото: Ростовский зоопарк

Ростовский зоопарк переходит на летний режим работы с 1 апреля. Теперь посетители смогут посещать его с 08:00 до 20:00. Об этом сообщает Donday.Зоосад готовится к открытию летнего сезона: сотрудники и волонтеры убирают территорию, красят лавочки и готовят вольеры.Медведи, проснувшиеся от зимней спячки, уже готовы к лету. Степных рысей переселили в летние вольеры в середине марта. Каракалы активно точат когти и наблюдают за происходящим через окно вольера.