Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Общество

Версия для печати

В Ростове городской зоопарк переходит на летний режим работы с 1 апреля

В Ростове городской зоопарк переходит на летний режим работы с 1 апреля
Ростовский зоопарк переходит на летний режим работы с 1 апреля. Теперь посетители смогут посещать его с 08:00 до 20:00. Об этом сообщает Donday.

Зоосад готовится к открытию летнего сезона: сотрудники и волонтеры убирают территорию, красят лавочки и готовят вольеры.

Медведи, проснувшиеся от зимней спячки, уже готовы к лету. Степных рысей переселили в летние вольеры в середине марта. Каракалы активно точат когти и наблюдают за происходящим через окно вольера.
Фото: Ростовский зоопарк
0 0

Еще по теме:

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.