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В Ростове дорожники изуродовали проезжую часть на площади Энергетиков

В Ростове дорожники изуродовали проезжую часть на площади Энергетиков
В Ростове-на-Дону дорожные службы изуродовали проезжую часть в районе площади Энергетиков. Об этом 21 июля в соцсетях рассказал один из местных жителей.

Весной дорожники взялись за ремонт асфальта в городе. В некоторых местах специалисты срывали старое полотно, чтобы положить новое. Однако в переулке Энергетиков они сняли асфальт частично. В итоге получились небольшие углубления длиной в несколько метров. С тех пор никто ремонтными работами там не занимался.

- Срезали асфальт и бросили, - негодует автор возмущенного поста. - С тех пор ямы все глубже. А в одном месте вообще проезжая часть может провалиться!

Вероятно, у дорожной службы появились более важные дела или же по их представлению дорога и без того была отличной. Тем временем жители переулка Энергетиков проезжают по изуродованному участку с замиранием сердца. Автомобилисты переживают, что однажды оставят в яме подвеску, если и вовсе не провалятся.

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