В Ростове «Дом актера» на М. Горького введут в полное пользование за 34 млн рублей

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В Ростове завершат реставрацию «Дома актера» на улице Максима Горького за 34 миллиона рублей. Об этом стало известно из документации на сайте госзакупок.Знаменитое здание на Горького, 270 больше 40 лет находилось в аварийном состоянии. Два года назад власти начали его восстанавливать. Однако для этого нужно было укрепить здание из-за трещин в стенах и риска обрушения перекрытий.После нескольких попыток найти подрядчика работы наконец начали. На противоаварийные меры выделили 42 миллиона рублей. Сейчас они завершены, и здание готово к следующему этапу — реставрации и модернизации.Для этого ищут нового подрядчика, который проведет работы за 34,7 миллиона рублей. Срок выполнения — 18 месяцев. Основная цель — сделать здание пригодным для современного использования без потери его исторического облика.«Дом актера» построили в 1935–1938 годах. В нем жили актеры Ростовского драматического театра имени Горького. В 1984 году случился пожар, и здание признали аварийным. Жильцов переселили, а дом нуждался в реконструкции.