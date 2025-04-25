В Ростове «Дом актера» на М. Горького введут в полное пользование за 34 млн рублей
В Ростове завершат реставрацию «Дома актера» на улице Максима Горького за 34 миллиона рублей. Об этом стало известно из документации на сайте госзакупок.
Знаменитое здание на Горького, 270 больше 40 лет находилось в аварийном состоянии. Два года назад власти начали его восстанавливать. Однако для этого нужно было укрепить здание из-за трещин в стенах и риска обрушения перекрытий.
После нескольких попыток найти подрядчика работы наконец начали. На противоаварийные меры выделили 42 миллиона рублей. Сейчас они завершены, и здание готово к следующему этапу — реставрации и модернизации.
Для этого ищут нового подрядчика, который проведет работы за 34,7 миллиона рублей. Срок выполнения — 18 месяцев. Основная цель — сделать здание пригодным для современного использования без потери его исторического облика.
«Дом актера» построили в 1935–1938 годах. В нем жили актеры Ростовского драматического театра имени Горького. В 1984 году случился пожар, и здание признали аварийным. Жильцов переселили, а дом нуждался в реконструкции.