В Ростове детям-героям вручили награды за проявленное мужество в экстремальных ситуациях

Фото: ЗС РО.

В Ростове наградили детей-героев, которые проявили мужество в экстремальных ситуациях. Торжественное мероприятие состоялось 9 ноября в историческом парке «Россия – моя история».По поручению председателя Совета Федерации Валентины Матвиенко памятные медали Совета Федерации Федерального Собрания РФ «За проявленное мужество» вручили четверым школьникам из Ростовской области. Это Прохор и Александра Громовы, Георгий Шевченко и Матвей Шапран. Ребята получили награды из рук первого зампредседателя Совета Федерации Андрея Яцкина и первого зампредседателя комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству, сенатора РФ от Законодательного Собрания Ростовской области Ирины Рукавишниковой.- По традиции мы вручали награды, подготовленные Советом Федерации в рамках традиционного ежегодного гражданско-патриотического мероприятия «Дети-герои». Оно было основано Советом Федерации в 2013 году по инициативе председателя Совета Федерации Валентины Матвиенко и Героя России, зампредседателя Совета Федерации Юрия Воробьева, основателя Российского корпуса спасателей. Эта инициатива нашла поддержку на федеральном уровне, и подвиги детей-героев ежегодно отмечаются наградами во всех регионах страны, - поделился Андрей Яцкин. - Мы поддерживаем связь с ребятами, которых награждали в прошлые годы. У каждого из них есть своя жизненная стратегия: кто-то хочет стать инженером, кто-то – военным, врачом. И мы решили не прерывать это общение, продолжать эту линию, чтобы эти дети-герои делились со следующими поколениями своим опытом, взглядами на жизнь, патриотизмом.В этом году награды вручили еще четверым школьникам. Прохор и Александра Громова потушили пожар на мусорной площадке в Батайске. Брат с сестрой набрали дома ведра с водой и справились с возгоранием до приезда спасателей. А Георгий Шевченко на летних каникулах раскрыл кражу. Когда он отдыхал у бабушки в Родионово-Несветайском районе, то заметил дорогой велосипед у одного из друзей. Он усомнился, что двухколесный транспорт действительно принадлежит приятелю, и провел целое расследование. В интернете он нашел объявление о краже похожего велосипеда. Подросток связался с настоящим владельцем и поделился «раскрытым делом» с родителями. Взрослые обратились к сотрудникам полиции, которые вернули украденный велосипед.Один из героев, Матвей Шарпан, помогал вытаскивать людей из-под упавшей трибуны на гребном канале «Дон». В тот злополучный день, 30 мая, 12-летний мальчик и сам получил ушибы с сотрясением мозга. Несмотря на травмы, он вытащил из-под тяжелой конструкции несколько человек.- С большим удовольствием и гордостью мы награждаем детей, наших земляков, которые совершили действительно героические поступки, возможно, сами не понимая того, что без их участия могло произойти непоправимое. Это также заслуга их родителей, педагогов и нашего общества – тех героев, среди них немало и наших земляков, которые уже вошли в историю России, и тех, кто сегодня сражается за нашу независимость и отстаивает рубежи нашей Родины. Молодому поколению есть на кого равняться, - отметила Ирина Рукавишникова.Сенатор РФ от донского парламента рассказала, что по предложению Андрея Яцкина в Ростовской области появилась книга подвигов, куда ежегодно записывают героические поступки местных жителей. На их примере воспитываются будущие поколения. Подвиги школьников тоже войдут в эту книгу.На торжестве присутствовал первый зампредседателя ЗС РО – председатель комитета по социальной политике, труду, здравоохранению и межпарламентскому сотрудничеству Сергей Михалев. Он вручил поощрения Законодательного Собрания Ростовской области мамам героических детей.- Сегодня мы чествуем наших юных героев, которые проявили то гражданское мужество, которое требуется от всех нас. Наши герои воспитаны правильно. Эти ребята – достойные граждане и в будущем найдут свое место в жизни, - завершил церемонию награждения Сергей Михалев.После торжественной части дети и их родители пообщались с сенаторами Совета Федерации в неформальной обстановке.Добавим, что мероприятия Всероссийского гражданско-патриотического проекта «Дети-герои» ежегодно проводятся Совфедом и при содействии Министерства по чрезвычайным ситуациям и региональных органов власти. Основная цель – выразить признательность ребятам, которые были неравнодушны, мужественно и бескорыстно пришли на помощь людям, оказавшимся в опасности.