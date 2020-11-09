В донском парламенте наградили юных героев, проявивших мужество в экстремальных ситуациях

В Законодательном собрании Ростовской области прошла торжественная церемония награждения подростков и детей, которые проявили мужество в экстремальных ситуациях. Мероприятие состоялось в режиме видеоконференции. В нем приняли участие первый зампредседателя комитета Совета Федерации ФС РФ по конституционному законодательству и государственному строительству, сенатор от донского региона Ирина Рукавишникова, председатель Заксобрания Александр Ищенко, а также представители регионального министерства общего и профессионального образования, правительства донского региона и Главного управления МЧС по Ростовской области.Церемония награждения юных героев, спасших человеческие жизни, проводится уже седьмой год Советом Федерации накануне Дня народного единства.- Это хорошая возможность выразить признательность детям и подросткам, которые мужественно и бескорыстно помогли людям, попавшим в беду, - отметила Ирина Рукавишникова.К словам сенатора от донского региона присоединился председатель Заксобрания Александр Ищенко. Он выразил благодарность родителям и учителям, которые помогли понять детям и подросткам, как должен поступить мужественный человек в неожиданной экстремальной ситуации.- У нашей страны - великая история, наполненная многочисленными примерами героических подвигов и поступков. Во многом осознание нашего гражданского единства базируется именно на сопричастности не только с исторической памятью нашего народа, но и с подвигом предшествующих поколений, - подчеркнул Александр Ищенко. - В этом году наши сограждане в поправках в Конституцию закрепили эти и другие важные для нас духовно-нравственные ориентиры в качестве фундаментальных смыслов для дальнейшего развития России. Совсем скоро будущее нашей страны будет в руках юных ребят, которые сегодня являются школьниками и студентами, а завтра будут управлять государством и решать сложные задачи развития страны. Примеры достойных поступков, которые вы продемонстрировали, показывают, что растет новое замечательное поколение граждан России.Александр Ищенко вручил медаль «За проявленное мужество» 16-летнему жителю поселка Новонатальино Кагальницкого района Алексею Стояненко. Парень учится в Зерноградском техникуме агротехнологий. В феврале 2020 года студент вышел из дома и услышал крики детей. Как оказалось, восьмилетние мальчик и девочка ходили по тонкому льду, который не выдержал и треснул. Мальчик провалился под лед, а испуганная девочка убежала с места происшествия. Алексей не растерялся: он прыгнул в воду и вытащил ребенка.Вадим Шпаченко был награжден благодарственным письмом сенатора Ирины Рукавишниковой. Подросток живет в Волгодонске. В июне произошел пожар в торговом павильоне, а 15-летний герой взял огнетушитель у работника ближайшего магазина, забрался на крышу и потушил огонь. Так Вадим предотвратил распространение пламени на товары.Самый юный герой - 10-летний Илья Илющихин из города Миллерово. Днем 22 мая он услышал крики пожилой женщины. Оказалось, что 88-летняя соседка мальчика, Екатерина Филева, упала у себя во дворе, сломала руку и не могла самостоятельно подняться. Мальчик оказался рядом в трудную минуту, однако попасть во двор не смог - калитка была заперта изнутри. Не растерявшись, он принес лестницу и перелез через забор. Илья открыл дверь и позвал соседей, которые помогли пострадавшей соседке.