В Ростове центральные улицы города залило нечистотами

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В Ростове центральные улицы оказались залиты нечистотами из-за коммунальной аварии, которая произошла 27 июня.Коричневая жидкость с неприятным запахом разлилась на улицах Соколова, Большой Садовой и Кировском проспекте. Автомобили, проезжающие по затопленной дороге, разбрызгивают стоки, которые попадают на людей, проходящих мимо.Пока не известно, выехала ли на место аварии ремонтная бригада. Вероятно, на этих улицах в ближайшее время могут возникнуть проблемы с водоснабжением.