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В Ростове будут судить замглавврача городской поликлиники за получение взяток

В Ростове будут судить замглавврача городской поликлиники за получение взяток
В Ростове-на-Дону возбудили уголовное дело в отношении заместителя главного врача по клинико-экспертной работе одной из городских поликлиник по подозрению в получении взяток. Под следствием также оказались двое местных жителей за дачу взятки.

По версии следствия, заместитель главврача получила от двух граждан крупную сумму денег за открытие листов временной нетрудоспособности и оформление фальшивых медсправок. Сумма двух взяток составила более 100 тысяч рублей. Когда выяснилась правда, правоохранители задержали врача.

- Фигурантам дела избраны меры пресечения в виде заключения под стражу, домашнего ареста и запрета определенных действий, - сообщили в СУ СК по Ростовской области.

Обстоятельства случившегося выясняют правоохранители.
Фото: Ростов ру
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