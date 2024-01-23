В Ростове будут судить замглавврача городской поликлиники за получение взяток
В Ростове-на-Дону возбудили уголовное дело в отношении заместителя главного врача по клинико-экспертной работе одной из городских поликлиник по подозрению в получении взяток. Под следствием также оказались двое местных жителей за дачу взятки.
По версии следствия, заместитель главврача получила от двух граждан крупную сумму денег за открытие листов временной нетрудоспособности и оформление фальшивых медсправок. Сумма двух взяток составила более 100 тысяч рублей. Когда выяснилась правда, правоохранители задержали врача.
- Фигурантам дела избраны меры пресечения в виде заключения под стражу, домашнего ареста и запрета определенных действий, - сообщили в СУ СК по Ростовской области.
Обстоятельства случившегося выясняют правоохранители.