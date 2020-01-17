В Ростове будут судить полицейского за посредничество во взятке



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В Ростове завершено расследование уголовного дела в отношении бывшего инспектора Управления по вопросам миграции ГУ МВД России по Ростовской области. Экс-правоохранитель обвиняется в посредничестве во взяточничестве.



По версии следствия, полицейский обратился к начальнику центра психофизиологической диагностики с просьбой помочь знакомому успешно пройти комиссию. За положительное заключение о годности к службе в органах он предложил 30 000 рублей.



Согласно договоренности претендент на службу передал взятку начальнику ЦПД, который действовал в рамках оперативно-розыскного мероприятия. Во время передачи денег подозреваемый был задержан.

- Уголовное дело бывшего сотрудника органов передано в суд, - рассказали в прокуратуре Ростовской области. - В отношении взяткодателя уголовное дело уже находится на рассмотрении в суде.



Экс-полицейскому грозит лишение свободы на срок до 7 лет со штрафом в размере до тридцатикратной суммы взятки.