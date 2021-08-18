В Ростове оснастят автомобильный мост за 114 миллионов рублей. Соответствующая информация размещена на портале госзакупок.Из технического задания следует, что на выделенные средства объект транспортной инфраструктуры планируют сделать безопасным: провести к нему электроэнергию, наладить системы оповещения и видеонаблюдения. Также будут проведены строительно-монтажные работы для установки всех необходимых инженерных сооружений.В рамках контракта подрядчик обязан полностью закончить все работы до 15 октября 2022 года. Если сроки будут нарушены, предусмотрена система штрафов.