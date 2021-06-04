В Ростове бездомный пойдет под суд за убийство собутыльника

В Ростове 55-летний бездомный предстанет перед судом за убийство знакомого. Мужчине грозит до 15 лет тюрьмы.Как сообщил DonDay.ru, происшествие случилось 22 февраля в одной из коммуналок. В тот день подсудимый выпивал со своим знакомым. В какой-то момент собутыльники начали скандалить. Когда градус ударил в голову, ссора превратилась в потасовку. Гость схватил нож и ударил знакомого прямо в шею. От травмы 56-летний мужчина скончался на месте.В тот же день полиция задержала подозреваемого без постоянного места жительства. В отношении мужчины завели уголовное дело по статье «Убийство». Бездомному грозит до 15 лет лишения свободы.