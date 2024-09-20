В Ростове без вести пропала 16-летняя девочка

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В Ростове-на-Дону без вести пропала 16-летняя девочка. Информации о местонахождении Шодионы Хомидовой нет с 19 сентября.В тот день она ушла в школу, но домой уже не вернулась. Обеспокоенные родители написали заявление в полицию и обратились за помощью к волонтерам.Рост девочки составляет 170 сантиметров, она худощавого телосложения. У Шодионы темные волосы и карие глаза.В день своего исчезновения она была одета в черную блузку и юбку того же цвета и обута в белые кроссовки.Если вы знаете, что-то о том, где может быть Шодиона, то сообщите по номерам: 8-800-550-10-54 или 112.Напомним, в селе Покровском Неклиновского района также исчезла 16-летняя девушка. С 18 сентября нет информации о местонахождении Нины Юренко.