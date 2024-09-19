В Ростовской области без вести пропала 16-летняя девочка

Фото: СоцСети

В селе Покровское Неклиновского района без вести пропала 16-летняя девочка. О местонахождении Нины Юренко ничего не известно с 18 сентября.Подросток ушла из дома в переулке Сельмаш в неизвестном направлении. Очевидцы заметили, что около 17:00 она садилась в машину черного цвета и куда-то уехала. Когда школьница перестала отвечать на звонки и сообщения близких, они забили тревогу. Родители обратились за помощью в полицию и к волонтерам.У Нины глаза –карие и темные волосы. В чем была одета пропавшая в тот день, неизвестно.Если вам известно, где может находиться Нина, позвоните по номерам: 112 или 8-928-158-36-12.