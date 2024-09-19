Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Общество

Версия для печати

В Ростовской области без вести пропала 16-летняя девочка

В Ростовской области без вести пропала 16-летняя девочка
В селе Покровское Неклиновского района без вести пропала 16-летняя девочка. О местонахождении Нины Юренко ничего не известно с 18 сентября.

Подросток ушла из дома в переулке Сельмаш в неизвестном направлении. Очевидцы заметили, что около 17:00 она садилась в машину черного цвета и куда-то уехала. Когда школьница перестала отвечать на звонки и сообщения близких, они забили тревогу. Родители обратились за помощью в полицию и к волонтерам.

У Нины глаза –карие и темные волосы. В чем была одета пропавшая в тот день, неизвестно.

Если вам известно, где может находиться Нина, позвоните по номерам: 112 или 8-928-158-36-12.
Фото: СоцСети
0 0

Еще по теме:

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.