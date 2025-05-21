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В Ростове без вести пропал 56-летний мужчина, который нуждается в медпомощи

В Ростове без вести пропал 56-летний мужчина, который нуждается в медпомощи

В Ростове-на-Дону родственники разыскивают 56-летнего Владимира Михайлова, который пропал без вести. О его текущем местоположении ничего не известно с вечера 20 мая.

Как сообщают близкие, в тот день Владимир находился в пансионате, расположенном недалеко от ТЦ "Горизонт" на улице Бодрой. Вечером он покинул учреждение и с тех пор его не видели. Обеспокоенные родственники, не дождавшись его возвращения, обратились за содействием в правоохранительные органы и к добровольцам.

Приметы Владимира: рост около 198 см, плотного телосложения. В момент исчезновения он был одет только в нижнее белье и не имел обуви.

У Владимира наблюдаются проблемы с памятью, из-за чего он может быть дезориентирован. Ему требуется медицинская помощь.

По информации от родных, существует вероятность, что Владимир мог направиться в Новочеркасск.

Если вам что-либо известно о местонахождении Владимира Михайлова, или вы опознали его по фотографии, просьба связаться по телефонам: 8 (950) 865-78-07 (Полина), +7 (999) 694-42-46 (Игорь).
Фото: соцсети
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