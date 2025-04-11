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В Ростове без электричества остались 14 улиц в Октябрьском районе

В Ростове без электричества остались 14 улиц в Октябрьском районе

В Ростове без электричества остались 14 улиц в Октябрьском районе. Информацию об этом сообщили в АО «Донэнерго».

В результате инцидента, вызванного техническими неполадками в электрораспределительной сети, электроснабжение было прервано для множества жителей Октябрьского района.

Обесточенными оказались улицы, включая Погодина, Ларина, Герасименко, Краснознаменскую, Башкирскую, Нагибина, Оренбургский, Симферопольскую, Криворожскую, Нариманова, Омскую, Краснодонскую, Тибетскую и Зерноградскую.

Предполагается, что восстановительные работы и возобновление подачи электроэнергии потребителям планируются в течение ближайших трех часов.
Фото: Дондей
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