В Ростове без электричества остались 14 улиц в Октябрьском районе
В Ростове без электричества остались 14 улиц в Октябрьском районе. Информацию об этом сообщили в АО «Донэнерго».
В результате инцидента, вызванного техническими неполадками в электрораспределительной сети, электроснабжение было прервано для множества жителей Октябрьского района.
Обесточенными оказались улицы, включая Погодина, Ларина, Герасименко, Краснознаменскую, Башкирскую, Нагибина, Оренбургский, Симферопольскую, Криворожскую, Нариманова, Омскую, Краснодонскую, Тибетскую и Зерноградскую.
Предполагается, что восстановительные работы и возобновление подачи электроэнергии потребителям планируются в течение ближайших трех часов.