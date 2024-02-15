В Ростова три СНТ остались без электричества

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В Ростова жители трех СНТ остались без света. Об этом сообщили в администрации города.Аварийное отключение электроэнергии произошло в Октябрьском районе. На месте происшествия работает аварийная бригада.Электроснабжение обещают восстановить в СНТ «СКВО» до 16.00, СНТ «Энергия», «Авангард», «Звезда» - до 20.00.Напомним, 15 февраля также произошло массовое отключение отопления от проспекта Ворошиловского до здания № 212 на улице Малюгиной. Восстановительные работа планируют закончить до 18:00.