Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Общество

Версия для печати

В Ростова три СНТ остались без электричества

В Ростова три СНТ остались без электричества
В Ростова жители трех СНТ остались без света. Об этом сообщили в администрации города.

Аварийное отключение электроэнергии произошло в Октябрьском районе. На месте происшествия работает аварийная бригада.

Электроснабжение обещают восстановить в СНТ «СКВО» до 16.00, СНТ «Энергия», «Авангард», «Звезда» - до 20.00.

Напомним, 15 февраля также произошло массовое отключение отопления от проспекта Ворошиловского до здания № 212 на улице Малюгиной. Восстановительные работа планируют закончить до 18:00.
Фото: Ростов ру
0 0

Еще по теме:

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.