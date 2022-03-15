Из-за аварии на кабельной линии тысячи ростовчан остались без электричества

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Из-за аварии на высоковольтной кабельной линии АО «Оборонэнерго» в Ростове тысячи жителей остались без света. Электричество отключили 17 марта сразу в Октябрьском районе. Электроснабжению обещают вернуть к 18 часам.По информации администрации города, обесточенными оказались три микрорайона: Военвед, Болгарстрой и Стройгородок, а также садовые товарищества в районе улиц Особенной и Вавилова. При этом на работе котельных это не сказывается. Отопительные системы работают за счет резервных источников.