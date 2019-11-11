Начальника донского ГУФСИН задержали в Ростове



Задержали начальника ГУФСИН России по Ростовской области. Сотрудники ФСБ вывели Муслима Даххаева из рабочего кабинета утром 13 ноября. Об этом сообщает DonDay.ru со ссылкой на собственный источник.



По какой статье задержали Даххаева, неизвестно. Предположительно, его подозревают в коррупции.



Также работники службы безопасности нагрянули к старшему оперуполномоченному отдела противодействия коррупции ГУФСИН Валерию Ляшенко.



В ГУФСИН по Ростовской области уже не в первый раз расследуют дела коррупционной направленности. В мае 2017 года арестовали замначальника донского ГУФСИН Сергея Ральникова. Его задержали за получением крупной взятки.



Спустя два месяца, в июле 2017-го, с поста сняли начальника ведомства Сергея Смирнова. Затем его задержали в рамках расследования уголовного дела в отношении Ральникова. Смирнова посадили в СИЗО, где он покончил с собой. После этого осудили заместителя начальника ГУФСИН по Ростовской области Дмитрия Молокова.



В 2017 году должность руководителя донского ГУФСИН занял экс-начальник ГУФСИН Дагестана Муслим Даххаев. Не проработав в должности и двух лет, он также попал в руки правоохранителям.