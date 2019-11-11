Задержанного начальника ГУФСИН Ростовской области доставили в суд



В Ленинский районный суд Ростова-на-Дону доставили задержанного утром 13 ноября Муслима Даххаева. Руководителю надзорного ведомства в эти минуты избирают меру пресечения.



Около 19.30 Муслима Даххаева без наручников и в сопровождении двух человек привезли в суд. Он вёл себя мирно и ждал начала заседания возле суда. В ближайшие часы ему будет избрана мера пресечения. Даххаев был так взволнован, что, оказавшись в зале заседания, даже забыл снять головной убор.



Напомним, Даххаева, а также еще шесть человек из надзорного ведомства задержали 13 ноября. По предварительным данным, их подозревают в незаконной деятельности коррупционной направленности.



Также работники службы безопасности нагрянули к старшему оперуполномоченному отдела противодействия коррупции ГУФСИН Валерию Ляшенко.