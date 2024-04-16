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В Ростове 18 апреля потеплеет до +30 градусов

В Ростове 18 апреля потеплеет до +30 градусов
В Ростове прогнозируют жару в ближайшие двое суток. Об этом сообщили сотрудники гидрометцентра.

В среду, 17 апреля, столбик термометра поднимется до +29 градусов. Несмотря на облачную погоду, в регионе будет очень тепло. К вечеру воздух остынет до +19 градусов, а на следующий день станет еще жарче. Ожидается до +30 градусов. В северной части Ростовской области (Шолоховский, Верхнедонской районы) возможно будет чуть меньше.

Вечером 18 апреля снова похолодает. Температура составит около +13 градусов.
Фото: DonDay.ru.
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