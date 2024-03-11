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После заморозков в Ростове потеплеет до +10 градусов

После заморозков в Ростове потеплеет до +10 градусов
В Ростове после снега и заморозков на праздничных выходных потеплеет до +10 градусов. Прогноз погоды опубликован на сайте Гидрометцентра.

В понедельник, 11 марта, температура воздуха поднимется чуть выше нуля, до +3. Ночью похолодает до -5, а на следующий день столбик термометра покажет +5 градусов. Оба первых дня недели обещают быть солнечными и безоблачными.

С 13 марта потеплеет еще на градус. Дневная температура повысится до +6, а ночная — до +1. Однако погода будет пасмурной, несмотря на тепло. В четверг, 14 марта, столбик термометра продолжит расти и к пятнице достигнет своего апогея. Днем 15 марта ожидается до +10 градусов днем и до +2 — ночью.

Примерно такую же погоду синоптики прогнозируют и по всему региону. Исключением станут северные муниципалитеты (Верхнедонской, Шолоховский, Чертковский районы). Там максимальная температура составит +6 градусов днем и -1 — ночью. А самыми теплыми районами можно назвать Матвеево-Курганский и Неклиновский (до +11 градусов).

На территории всей Ростовской области обещают ветер, около трех-четырех метров в секунду. В середине недели возможно усиление до семи-восьми метров в секунду.
Фото: Rostov.ru.
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