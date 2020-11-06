В Ростове 129 жителей подхватили коронавирус

Диагноз «коронавирус» за последние сутки подтвердился у 312 жителей 40 городов и районов Ростовской области. Об этом сообщили в региональном правительстве.По состоянию на 8 ноября больше всего новых зараженных зафиксировано в Ростове-на-Дону – 129 человек. Второе место занял Сальский район, где зафиксировано 25 подхвативших опасную инфекцию. Кроме того, положительные результаты тестов на COVID-19 получили 11 жителей Волгодонска, девять – Неклиновского района.По восемь случаев заражения зафиксировано в Новочеркасске, Батайске, Чертковском и Верхнедонском районах, по семь - в Таганроге, Каменске-Шахтинском, Тарасовском и Цимлянском районах, шесть - в Ремонтненском районе, по пять – в Шахтах, Новошахтинске, Семикаракорском и Каменском районах, по четыре – в Мясниковском и Милютинском районах.По трое человек подхватили вирус в Дубовском, Волгодонском, Шолоховском, Пролетарском и Багаевском районах, по двое – в Зверево, Азове, Октябрьском, Тацинском, Зерноградском, Красносулинском, Кагальницком, Морозовском и Миллеровском районах. По одному инфицированному выявлено в Зимовниковском, Егорлыкском, Обливском, Усть-Донецком, Целинском и Заветинском районах.