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На трассе в Ростовской области в жестком ДТП один погиб, двое пострадали

На трассе в Ростовской области в жестком ДТП один погиб, двое пострадали
На трассе в Ростовской области один погиб, двое пострадали. Дорожно-транспортное происшествие случилось 13 мая в Сальском районе.

Мужчина за рулем «ВАЗ 2114» ехал по автодороге Усьман-Веселый-Сальск. Автомобилист выехал на встречку и врезался в «Тойота Камри». В результате лобового столкновения машины разлетелись по разные стороны трассы.

В результате ДТП 33-летний пассажир автомобиля «ВАЗ 2114» скончался до приезда скорой медицинской помощи. Оба водителя госпитализированы, сообщили в УГИБДД по Ростовской области.
Фото: УГИБДД по РО.
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