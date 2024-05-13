На трассе в Ростовской области в жестком ДТП один погиб, двое пострадали

Фото: УГИБДД по РО.

На трассе в Ростовской области один погиб, двое пострадали. Дорожно-транспортное происшествие случилось 13 мая в Сальском районе.Мужчина за рулем «ВАЗ 2114» ехал по автодороге Усьман-Веселый-Сальск. Автомобилист выехал на встречку и врезался в «Тойота Камри». В результате лобового столкновения машины разлетелись по разные стороны трассы.В результате ДТП 33-летний пассажир автомобиля «ВАЗ 2114» скончался до приезда скорой медицинской помощи. Оба водителя госпитализированы, сообщили в УГИБДД по Ростовской области.