В Ростове из-за аварии тысячи горожан остались без горячей воды
В Ростове тысячи жителей остались без горячей воды 13 мая. Информацию об этом сообщили в «Ростовских тепловых сетях».
Ростовчане остались без коммуникации из-за прорыва теплового ввода. Горячей воды нет по следующим адресам: Королёва, 27, 27А; Ленина, 93/3; Погодина, 4Б, 8; Волкова, 3, 17, 23; Комарова, 7/2; Забайкальский, 4; Миронова, 14; Погодина, 5/2; Орбитальная, 86; Космонавтов, 15; Королева, 4/2, 4/3, 6/2; Новаторов, 22а; Проселочная, 13; Островского, 153; Станиславского, 59, 61; Московская, 62, 64, 66, 68; Седова, 7; Обороны, 10; Текучёва, 137; Ворошиловский, 36/38; Соборный, 81; Красноармейская, 264; Малюгиной, 163/72; Варфоломеева, 229.
Когда восстановят горячее водоснабжение, не сообщается.