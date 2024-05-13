В массовом ДТП на М-4 «Дон» погиб автомобилист

Фото: УГИБДД по Краснодарскому краю

В Краснодарском крае в массовом ДТП погиб водитель легковушки. Авария случилась 12 мая в нескольких километрах от границы с Ростовской областью.Предварительно, 59-летний мужчина за рулем «Лады Весты» ехал по Кулешевскому району со стороны села Степного. При выезде на трассу М-4 «Дон» автомобилист не уступил дорогу кроссоверу «Фольксваген Тигуан» и грузовику марки МАЗ с прицепом. Машины столкнулись. От сильного удара отечественная легковушка буквально превратилась в груду металла.В УГИБДД по Краснодарскому краю сообщили, что в результате аварии водитель «Лады Весты» погиб на месте.