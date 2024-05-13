Разыскиваемого на Дону жителя Краснодарского края нашли живым

Фото: Лиза Алерт

Разыскиваемого в Ростовской области 54-летнего мужчину из Краснодарского края нашли живым. Эдуард Колпаков бесследно исчез перед праздничными выходными.Мужчина проживает в селе Витязево под Анапой. Последний раз Эдуарда видели 6 мая. Тогда он отправился в Московскую область. В дороге Колпаков перестал выходить на связь с родными.Близкие забили тревогу. Они написали заявление в полицию. Позже к поискам присоединились волонтеры. Ориентировки на Эдуарда стали распространять по разным регионам страны, в том числе Ростовской области.Спустя неделю, 13 мая, добровольцы сообщили, что Колпакова удалось отыскать.