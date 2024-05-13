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Разыскиваемого на Дону жителя Краснодарского края нашли живым

Разыскиваемого на Дону жителя Краснодарского края нашли живым
Разыскиваемого в Ростовской области 54-летнего мужчину из Краснодарского края нашли живым. Эдуард Колпаков бесследно исчез перед праздничными выходными.

Мужчина проживает в селе Витязево под Анапой. Последний раз Эдуарда видели 6 мая. Тогда он отправился в Московскую область. В дороге Колпаков перестал выходить на связь с родными.

Близкие забили тревогу. Они написали заявление в полицию. Позже к поискам присоединились волонтеры. Ориентировки на Эдуарда стали распространять по разным регионам страны, в том числе Ростовской области.

Спустя неделю, 13 мая, добровольцы сообщили, что Колпакова удалось отыскать.
Фото: Лиза Алерт
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