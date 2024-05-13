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В Ростовской области беременная женщина скончалась накануне родов

В Ростовской области беременная женщина скончалась накануне родов
В Ростовской области беременная женщина умерла незадолго до родов. Как сообщил DonDay.ru, жуткое происшествие случилось 10 мая в Багаевском районе.

Семья воспитывала четырех детей. В конце 2023 года супруги узнали, что у них будет пятый ребенок. Пара долгие месяцы готовилась к появлению ребенка. Он должен был появиться на свет в конце мая.

Вечером 9 мая женщине стало нехорошо. Ее экстренно доставили в ЦРБ, но не смогли спасти ни пациентку, ни ребенка. Следующим утром мать умерла вместе с восьмимесячным плодом.

Что стало причиной смерти многодетной мамы, выясняют специалисты.
Фото: Rostov.ru.
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