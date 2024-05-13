На Дону отправили в СИЗО мужчину, стрелявшего в полицейских по пьяни

Фото: Rostov.ru.

В Ростовской области отправили в СИЗО 47-летнего мужчину. Житель Аксайского района стал фигурантом уголовного дела по статье «Применение насилия, опасного для жизни и здоровья, в отношении представителя власти».Мужчина 4 мая выпивал у себя в квартире в поселке Темерницком. Соседи пожаловались на шум, но тот не собирался идти навстречу. Тогда они вызвали полицию. Увидев мужчин в форме, дебошир открыл по ним огонь из травматического оружия. К счастью, никто не пострадал.Тем временем хозяин жилья забежал в квартиру и случайно выстрелил себе в живот. Полицейские забрали оружие и передали раненого медикам.— В отношении мужчины возбуждено уголовное дело, — прокомментировали в СУ СКР по Ростовской области. — По решению суда ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.