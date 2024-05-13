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В Ростове неизвестный мужчина попытался изнасиловать девочку

В Ростове неизвестный мужчина попытался изнасиловать девочку
В Ростове неизвестный мужчина попытался изнасиловать девочку. Происшествие случилось в ночь на 6 мая в районе Дворца культуры «Ростсельмаш».

Свидетелями произошедшего стали камеры видеонаблюдения цветочного магазина. На записи видно, как мужчина заходит в помещение за девочкой-подростком. Он хватает её и пытается увести в тёмное место. Однако школьнице удаётся вырваться и убежать от нападавшего.

По информации ГУ МВД по Ростовской области, сейчас полиция принимает меры для установления личности и задержания подозреваемого, а также для выяснения всех обстоятельств произошедшего.
Фото: соцсети
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