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В Ростовской области страдающая шизофренией пенсионерка погибла, выпав из окна

В Ростовской области страдающая шизофренией пенсионерка погибла, выпав из окна
В Ростовской области пенсионерка разбилась насмерть, выпав из окна девятиэтажного дома. Трагедия случилась 8 мая в городе Белая Калитва.

По информации издания DonDay, тело 65-летней женщины обнаружили рядом с подъездом дома № 7 на улице Светлой. Перепуганные очевидцы вызвали «скорую». Однако медработники уже не смогли помочь пенсионерке — она скончалась от полученных травм.

По словам соседей, женщина страдала шизофренией. Обстоятельства ее смерти устанавливаются.
Фото: Гугл.Карты
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