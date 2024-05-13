В Ростовской области страдающая шизофренией пенсионерка погибла, выпав из окна
В Ростовской области пенсионерка разбилась насмерть, выпав из окна девятиэтажного дома. Трагедия случилась 8 мая в городе Белая Калитва.
По информации издания DonDay, тело 65-летней женщины обнаружили рядом с подъездом дома № 7 на улице Светлой. Перепуганные очевидцы вызвали «скорую». Однако медработники уже не смогли помочь пенсионерке — она скончалась от полученных травм.
По словам соседей, женщина страдала шизофренией. Обстоятельства ее смерти устанавливаются.