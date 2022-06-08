В Ростове 10 лет не могут достроить парковку на Театральном проспекте

Фото: госзакупки.

В Ростове парковку на Театральном проспекте не могут построить больше 10 лет. Информация об очередных мероприятиях по консервации постройки появилась на сайте государственных закупок.Речь идет о многоуровневой круговой стоянке на проспекте Театральном, 62А/207А. В проекте она должна вместить в себя 200 парковочных мест на площади 7,3 тысячи квадратных метров. Однако на деле — это лишь очередной недострой в донской столице.Строительство парковки начали еще в 2012 году, однако довести дело до конца так и не смогли. С тех пор стоянку законсервировали. Каждые два года этот срок консервации продлевают. Так что за 10 лет это будет уже пятая консервация объекта.За время простоя на парковке выявили множество дефектов: следы коррозии на арматурных выпусках, трещины и разрушения верхнего слоя бетонного подстилающего покрытия на первом этаже, разрушения угла рампы и трещины перекрытия на втором этаже. Образовались они по естественным причинам – из-за физического износа и погодных условий.В 2020 году подрядчик привел в порядок все здание и устранил дефекты, чтобы оно не разрушилось окончательно. Однако стоянка остается в полудостроенном состоянии. А деньги, потраченные на ремонт, можно было вложить в стройку. Да и консервации обходятся недешево — в этот раз на это потратят 4,3 миллиона рублей из областного бюджета.