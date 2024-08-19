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В Ростов на этой рабочей неделе вернется жара

В Ростов на этой рабочей неделе вернется жара
На этой рабочей неделе в Ростовскую область вернется жаркая погода, сообщают синоптики Гидрометцентра. Согласно их прогнозам, неделя пройдет без значительных осадков. Средняя ночная температура по области составит +17…+22 градуса, а в северных районах опустится до +8...+11 градусов. Днем воздух прогреется до +32…+37 градусов.

Жаркая погода ожидается и в Ростове. В понедельник и вторник температура днем достигнет +35 градусов, без ветра и с ясным небом. Самый жаркий день недели - среда, когда температура поднимется до +36 градусов. Осадков не предвидится.

В четверг небо затянет облаками, а температура днем снизится до +34 градусов. В пятницу ожидается ясная погода с дневной температурой около +34 градусов.
Фото: Ростов ру.
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