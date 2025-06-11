В реке Северский Донец в Каменске-Шахтинском погибла рыба

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В городе Каменск-Шахтинский в реке Северский Донец произошла массовая гибель рыбы. На городской набережной были замечены десятки мёртвых рыб, которые плавали кверху брюхом. Вероятно, причиной гибели водных обитателей стала проблема, которая уже была выявлена.С наступлением тёплой погоды вода на мелководье обычно становится теплее. Из-за отсутствия кислорода и течения рыба погибает. Кроме того, судя по видео, водоём в этом месте очень грязный.