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В реке Северский Донец в Каменске-Шахтинском погибла рыба

В реке Северский Донец в Каменске-Шахтинском погибла рыба
В городе Каменск-Шахтинский в реке Северский Донец произошла массовая гибель рыбы. На городской набережной были замечены десятки мёртвых рыб, которые плавали кверху брюхом. Вероятно, причиной гибели водных обитателей стала проблема, которая уже была выявлена.

С наступлением тёплой погоды вода на мелководье обычно становится теплее. Из-за отсутствия кислорода и течения рыба погибает. Кроме того, судя по видео, водоём в этом месте очень грязный.
Фото: ПвК.
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