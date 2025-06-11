В реке Северский Донец в Каменске-Шахтинском погибла рыба
В городе Каменск-Шахтинский в реке Северский Донец произошла массовая гибель рыбы. На городской набережной были замечены десятки мёртвых рыб, которые плавали кверху брюхом. Вероятно, причиной гибели водных обитателей стала проблема, которая уже была выявлена.
С наступлением тёплой погоды вода на мелководье обычно становится теплее. Из-за отсутствия кислорода и течения рыба погибает. Кроме того, судя по видео, водоём в этом месте очень грязный.