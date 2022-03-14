В районе «Меги» под Ростовом на ходу загорелась «ГАЗель»

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На трассе под Ростовом водитель чудом спасся из загоревшейся «ГАЗели». Происшествие случилось утром 16 марта на Аксайском проспекте, сообщает МЧС по Ростовской области.Мужчина спешил по делам, когда из-под капота стал валить дым. В районе дома № 21, что возле «Меги», водитель припарковался. Не успел он покинуть кабину, как грузовик вспыхнул. Шофер чудом успел выбраться из машины и не пострадал.На место вызвали пожарных. Примерно за полчаса грузовик удалось потушить, однако снова сесть за руль мужчина сможет еще не скоро. Машина нуждается в серьезном ремонте.