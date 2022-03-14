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В районе «Меги» под Ростовом на ходу загорелась «ГАЗель»

В районе «Меги» под Ростовом на ходу загорелась «ГАЗель»
На трассе под Ростовом водитель чудом спасся из загоревшейся «ГАЗели». Происшествие случилось утром 16 марта на Аксайском проспекте, сообщает МЧС по Ростовской области.

Мужчина спешил по делам, когда из-под капота стал валить дым. В районе дома № 21, что возле «Меги», водитель припарковался. Не успел он покинуть кабину, как грузовик вспыхнул. Шофер чудом успел выбраться из машины и не пострадал.

На место вызвали пожарных. Примерно за полчаса грузовик удалось потушить, однако снова сесть за руль мужчина сможет еще не скоро. Машина нуждается в серьезном ремонте.
Фото: соцсети.
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