Новошахтинск – антилидер по качеству питьевой воды в Ростовской области в 2025 году

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В большинстве городов Ростовской области питьевая вода не соответствует гигиеническим нормативам. Согласно ежегодному отчету Роспотребнадзора за 2025 год, Новошахтинск занял первое место по качеству питьевой воды. Показатели города по санитарно-химическим требованиям оказались самыми низкими в регионе.Лидеры антирейтинга по санитарно-химическим показателям:1. Новошахтинск: 41,5% проб воды не соответствовали установленным требованиям.2. Каменск-Шахтинский: 32,7% проб.3. Азов: 18,7% проб.В конце списка оказались Таганрог (8%), Шахты (3,2%) и Ростов-на-Дону (1%).Специалисты Роспотребнадзора также провели оценку качества горячей воды. По санитарно-химическим показателям наиболее проблемными городами стали Новошахтинск (80% проб с нарушениями), Новочеркасск (18,8%), Каменск-Шахтинск (6%), Батайск (4,5%), Шахты (3,3%) и Ростов-на-Дону (2,5%). Нарушения микробиологических норм горячей воды были зафиксированы в Таганроге (11,9%) и Донецке (3,3%).Что касается микробиологических показателей, то здесь наихудшие результаты продемонстрировал Новочеркасск – 27,1% проб не соответствовали нормам. Второе и третье места заняли Таганрог (5,7%) и Ростов-на-Дону (1%) соответственно.Проблемы с качеством воды в Ростовской области регулярно вызывают обеспокоенность у жителей. В мае 2026 года, к примеру, жители одного из домов на улице Башкирской, 4А, в Ростове-на-Дону столкнулись с голубой водой из крана.А жители Западного жилого массива постоянно наблюдают мутную и плохо пахнущую воду. Особенно после отключений коммуникации.