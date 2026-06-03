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В Ростове к купальному сезону начали работу четыре пляжа

В Ростове к купальному сезону начали работу четыре пляжа
В Ростове купальному сезону начали работу четыре пляжа. Адреса разрешенных мест для отдыха у водного объекта опубликовали в региональном ГУ МЧС.

В настоящее время окрыты два муниципальных пляжа (городской пляж на территории парка «Левобережного» и пляж острова Зеленого). Имеются также два частных пляжа (пляжи «Каррера» и «Абрикос»).

Всего в области открыли 76 пляжей. Подробнее с адресами можно ознакомится по ссылке. За обстановкой на местах отдыха будут следить сотни спасателей.
Фото: МЧС РО
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