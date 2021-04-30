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В Пролетарском районе Ростова после майских праздников ожидается массовое отключение воды

В Пролетарском районе Ростова после майских праздников ожидается массовое отключение воды
В Пролетарском районе Ростова после майских праздников отключат холодную воду. Причиной временных неудобств станут работы по переподключению водопроводной линии на улице Камо к городской сети.

Подачу воды прекратят 12 мая около 8:30. Без воды останутся жители домов, расположенных в границах от проспекта Шолохова до улицы Стальского, от улицы Алма-Атинской до Вересаева. Аналогичная ситуация будет и в школе № 54 на проспекте Шолохова, 260/1.

Как сообщили в АО «Ростовводоканал», воду подключат после 7 часов 13 мая. В связи с этим горожанам рекомендуют заранее запастись водой.

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