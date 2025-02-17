В правительстве донского региона прокомментировали задержание главы Минсельхоза

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Рано утром 17 февраля в здание правительства Ростовской области прошли обыски. Задержан заместитель губернатора — министр сельского хозяйства и продовольствия Ростовской области Константин Рачаловский. Об этом сообщает источник Donday.Вероятно, это связано с проверкой и выемкой документов после задержания министра. В правительстве региона прокомментировали арест заместителя губернатора.- Сегодня правоохранительными органами был задержан заместитель Губернатора Ростовской области - министр сельского хозяйства и продовольствия Константин Рачаловский. Проводятся следственные действия. Правительство региона оказывает содействие следствию, - говорится в сообщении.Константин Рачаловский - опытный чиновник. По образованию ученый агроном, в 1984 году он окончил Донской сельскохозяйственный институт. Работал главным агрономом совхоза «Октябрьский», а затем директором акционерного общества «Октябрьское» Аксайского района.В 1996 года он стал замглавы администрации – начальником управления сельского хозяйства и продовольствия Аксайского района. Затем перешел на должность первого замглавы администрации Аксайского района.В 2014 году 7 мая губернатор Василий Голубев назначил Константина Рачаловского министром сельского хозяйства и продовольствия Ростовской области.