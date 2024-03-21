Лучшей новостройкой в Ростовской области признали ЖК «Левобережье»

Фото: «ЮгСтройИнвест»

«Левобережье» победило в градостроительном конкурсе жилых комплексов-новостроек «ТОП ЖК – 2024» в номинации «Лучший жилой комплекс-новостройка в Ростовской области». Новостройки оценивались по таким критериям, как транспортная доступность, обеспеченность социальной инфраструктурой, архитектура, дворовые пространства и другие. Награждение прошло в рамках дискуссии «Основные проблемы застройщиков в начале 2024» в Правительстве региона при участии заместителя Губернатора Ростовской области - министра транспорта Владимира Окунева.Квартал у реки «Левобережье» – это первый микрорайон на Левом берегу Ростова-на-Дону. В него входит 13 жилых домов, новая большая школа на 1100 учеников и два детских сада на 200 мест. Рядом строится уникальный парк площадью 14 гектаров. Жилой комплекс включен в перечень приоритетных инвестиционных проектов «Губернаторская сотня Ростовской области». Новостройку возвела группа компаний «ЮгСтройИнвест».Застройщик стал первым по объему введённого жилья в Ростовской области на 2023 год по данным Единого ресурса застройщиков.