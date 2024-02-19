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В правительстве Ростовской области прокомментировали сообщения о звуках взрывов 19 февраля

В правительстве Ростовской области прокомментировали сообщения о звуках взрывов 19 февраля
В правительстве Ростовской области прокомментировали сообщения о звуках взрывов в регионе 19 февраля. Грохот был слошен около 11:00 над Ростовом, Батайском, Таганрогом, Азовом, Аксайским районом, Новочеркасском и другими городами.

- По данным диспетчерских служб экстренного реагирования, происшествий не зафиксировано. Также, по данным военных, ПВО не работала, - сообщили местные власти.

Но вопрос, что стало источником такого громкого звука, остается. Ведь от грохота задрожали стекла у домов, а также у машин сработали сигнализации.
Фото: Ростов ру
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