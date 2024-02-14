Сообщения о взрывах прокомментировали в правительстве Ростовской области

Фото: Rostov.ru

В правительстве Ростовской области прокомментировали сообщения о взрывах. Грохот слышали в разных городах региона днем 14 февраля.Свидетелями звуков, похожих на взрывы, стали жители в Новочеркасске, Азове, Ростове, а также в станице Кривянской, Усть-Донецком районе и др. Как сообщили местные жители, у многих в домах задрожали окна, сработала сигнализация.Испуганные горожане начали массово сообщать о грохоте в соцсетях. Люди интересовались, работала ли противовоздушная оборона.В правительстве Ростовской области сообщили, что системы ПВО в регионе 14 февраля не срабатывали.