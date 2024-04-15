Власти опровергл объявление воздушной тревоги в Ростовской области

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Власти Ростовской области опровергли информацию об объявлении воздушной тревоги в регионе. Около полудня 15 апреля в пабликах и социальных сетях стала появляться информация о возможных атаках.Сообщение содержало информацию следующего содержания:- В Ростовской области объявлен сигнал "воздушная опасность". Спецслужбы переведены на усиленный режим работы для "сохранения личной и коллективной безопасности". На всех въездах в город Ростов-на-Дону выставляются усиленные патрули полиции.Однако в правительстве Ростовской области опровергли эту информацию. Власти сообщили, что информация не соответствует действительности.