- Вероятно, животное сначала подстрелили, оно потеряло много крови, обессилело и попало под машину, что привело к внутреннему кровотечению, – предполагают сотрудники приюта «Феникс», которые забрали пса в свое ведение.

Фото: приют Феникс

В Ростовской области вновь обнаружили расстрелянного пса с серьезными травмами. Жуткой историей с порталом DonDay поделились сотрудники приюта «Феникс» города Азова.Инцидент, произошедший вечером 8 февраля в селе Пешково, вызвал широкий резонанс и подчеркнул проблему жестокого обращения с животными в регионе. Сообщается, что пса, лежащего у обочины дороги возле кафе «Березка», заметила случайная прохожая. Животное было в состоянии крайнего истощения, практически не подавая признаков жизни.В клинике ветеринары выявили у собаки множество тяжелых проблем: анемию, критически низкую температуру тела, внутренние кровотечения. В мягких тканях пса были обнаружены многочисленные следы от пуль, а также перелом хвоста.После оказания первой помощи и стабилизации состояния собаку-подростка, получившую кличку Лика, поместили в приют. Сейчас ее состояние оценивается как удовлетворительное, но полное восстановление займет время, и угроза жизни, по словам волонтеров, пока не миновала.К сожалению, случай Лики – не исключение для Азовского района. На прошлой неделе в микрорайоне Мичуринец-3 был обнаружен подстреленный хаски, который, вероятно, также стал жертвой жестокости.