В Ростовской области вновь обнаружили расстрелянного пса с серьезными травмами
В Ростовской области вновь обнаружили расстрелянного пса с серьезными травмами. Жуткой историей с порталом DonDay поделились сотрудники приюта «Феникс» города Азова.
Инцидент, произошедший вечером 8 февраля в селе Пешково, вызвал широкий резонанс и подчеркнул проблему жестокого обращения с животными в регионе. Сообщается, что пса, лежащего у обочины дороги возле кафе «Березка», заметила случайная прохожая. Животное было в состоянии крайнего истощения, практически не подавая признаков жизни.
В клинике ветеринары выявили у собаки множество тяжелых проблем: анемию, критически низкую температуру тела, внутренние кровотечения. В мягких тканях пса были обнаружены многочисленные следы от пуль, а также перелом хвоста.
После оказания первой помощи и стабилизации состояния собаку-подростка, получившую кличку Лика, поместили в приют. Сейчас ее состояние оценивается как удовлетворительное, но полное восстановление займет время, и угроза жизни, по словам волонтеров, пока не миновала.
К сожалению, случай Лики – не исключение для Азовского района. На прошлой неделе в микрорайоне Мичуринец-3 был обнаружен подстреленный хаски, который, вероятно, также стал жертвой жестокости.