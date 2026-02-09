В Ростове-на-Дону за 180 млн рублей продают исторический доходный дом

Фото: Авито

В центре донской столицы, на улице Большой Садовой, 164, выставлен на продажу уникальный памятник архитектуры – доходный дом А. Я. Шевыревой (также известный как дом М. О. Кулакова). Его стоимость оценивается в 180 миллионов рублей. Объявление о необычной сделке появилось на одном из популярных интернет-порталов в январе.Согласно объявлению, доходный дом находится в полной эксплуатационной готовности и полностью заселен арендаторами, что обеспечивает стабильный денежный поток. На первом этаже здания расположен ресторан, а остальные помещения сданы под офисы.Примечательно, что это уже не первая попытка продать исторический объект. Летом прошлого года особняк выставлялся на продажу за 150 миллионов рублей. Спустя полгода цена лота возросла на 30 миллионов рублей.По словам продавца, здание идеально подойдет для:- Представительства компании – создайте безупречный имидж!- Офисного центра – современное и функциональное пространство для вашего бизнеса!- Образовательного учреждения – престижное место для обучения!- Ювелирного центра – безопасность и элегантность!- Стоматологии – медицинская клиника в самом центре города!- Салона красоты – роскошное пространство для красоты и здоровья!- SРА-центра – оазис релаксации в сердце мегаполиса!- Косметологии – эффективные процедуры в престижном месте!- Медицинской клиники – высокий статус и удобство для пациентов!