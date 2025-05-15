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В поселке Ростовской области похоронят бойца, погибшего в ходе СВО

В поселке Ростовской области похоронят бойца, погибшего в ходе СВО
В Ростовской области 16 мая похоронят 43-летнего бойца Дмитрия Быкова, погибшего в ходе СВО. Прощание состоится в его родном поселке Тарасовском.

Дмитрий окончил школу № 2 и Тарасовское профессиональное училище № 87. Служил в армии на Дальнем Востоке. Вернувшись домой, стал членом местной казачьей дружины. В октябре 2022 года был мобилизован на СВО.

В мае 2024-го получил смертельное ранение при выполнении боевого задания в Луганской Народной Республике. Долгое время считался пропавшим без вести.

Прощание пройдет на Пуриковском кладбище. Дмитрий награжден медалями «За отвагу» и «За разминирование», а также орденом Мужества.
Фото: соцсети
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