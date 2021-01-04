В первую рабочую неделю года в Ростове пойдет снег

В первую рабочую неделю после нового года в Ростове пойдет снег. Температура воздуха при этом не опустится ниже -3 градусов.В понедельник, 11 января, столбик термометра днем покажет +1 градус, а к вечеру опустится до -3. На следующий день ожидается нулевая температура. Ночью выпадет снег, а в городе похолодает до -2 градусов.В среду, 13 января, кратковременный дождь сменится снегом. Из-за плюсовой температуры (+1...+4 градуса) он сразу растает, а к вечеру 14 числа похолодает до -2 градусов. Из-за чего на дорогах возможно образование ледяной корки. Помимо этого, в четверг ночью снова ожидается снег.В связи с неблагоприятными погодными условиями автомобилистам стоит быть особенно внимательными и соблюдать безопасный скоростной режим. Пешеходам необходимо заранее подготовить обувь к скользким тротуарам и переходить проезжую часть, убедившись, что водители готовы остановиться.Самый холодный день в недели будет 15 января. В пятницу столбик термометра опустится до -5 градусов. По прогнозам синоптиков, в течение суток будет идти снег.Всю неделю в донской столице будет пасмурная погода и слабый ветер. Его скорость не превысит 7 метров в секунду.