В парке «Малинки» посетители накормили козочку капустой: животное в тяжелом состоянии

Фото: парк Малинки

В парке «Малинки» Ростовской области посетители накормили козочку капустой: животное в тяжелом состоянии. Об этом рассказали в донском зоосаде.По данным киперов, утром 12 января они обнаружили белокачанную капусту в козлятнике. Одна из коз полакомилась угощением, после чего ей стало плохо. Ее отвели к ветврачу. В настоящее время животное находится в тяжелом состоянии.Зоологи объяснили, что капуста вызывает процессы, с которыми организм животных не справляется. Желание угостить животных может обернуться трагедией.