В парке «Малинки» посетители накормили козочку капустой: животное в тяжелом состоянии

В парке «Малинки» Ростовской области посетители накормили козочку капустой: животное в тяжелом состоянии. Об этом рассказали в донском зоосаде.

По данным киперов, утром 12 января они обнаружили белокачанную капусту в козлятнике. Одна из коз полакомилась угощением, после чего ей стало плохо. Ее отвели к ветврачу. В настоящее время животное находится в тяжелом состоянии.

Зоологи объяснили, что капуста вызывает процессы, с которыми организм животных не справляется. Желание угостить животных может обернуться трагедией.
Фото: парк Малинки
