В донском парке-птиц «Малинки» неизвестные разбили фото зону

Фото: парк птиц Малинки.

В Ростовской области в парке-птиц «Малиинки» посетители разбили фото зону. Об этом сообщило руководство парка 20 сентября.Для гостей заранее оборудовали фотозону. Там разместили картонную капибару с арбузом на голове. Рядом установили тележку, наполненную арбузами.Однако такой сюрприз оценили не все. Фото зона не простояла и суток, как ее разрушили. Неизвестные разбили разложенные для красоты арбузы.Вероятно, хулиганов можно будет вычислить по записям с видеокамер.