Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Общество

Версия для печати

В донском парке-птиц «Малинки» неизвестные разбили фото зону

В донском парке-птиц «Малинки» неизвестные разбили фото зону
В Ростовской области в парке-птиц «Малиинки» посетители разбили фото зону. Об этом сообщило руководство парка 20 сентября.

Для гостей заранее оборудовали фотозону. Там разместили картонную капибару с арбузом на голове. Рядом установили тележку, наполненную арбузами.

Однако такой сюрприз оценили не все. Фото зона не простояла и суток, как ее разрушили. Неизвестные разбили разложенные для красоты арбузы.

Вероятно, хулиганов можно будет вычислить по записям с видеокамер.
Фото: парк птиц Малинки.
0 0

Еще по теме:

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.